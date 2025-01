Making Science lancia RAISING, la sua nuova divisione tecnologica di IA per potenziare le strategie di marketing

RAISING unisce l'expertise dell'azienda nel campo della data science per sviluppare soluzioni avanzate basate sull'Intelligenza Artificiale.

Questa nuova divisione include strumenti tecnologici come ad-machina, Gauss AI e Trust Generative AI, offrendo soluzioni innovative per la misurazione e l'ottimizzazione delle strategie di marketing.

MADRID: Making Science (BME Growth: MAKS), società di consulenza tecnologica e di marketing digitale specializzata in e-commerce e trasformazione digitale, ha annunciato il lancio di RAISING, la sua nuova divisione tecnologica che combina l'expertise aziendale con le competenze in ambito data science per sviluppare soluzioni avanzate basate sull'Intelligenza Artificiale. Questa nuova iniziativa mira a trasformare le strategie di marketing dei brand attraverso tecnologie di IA predittive, generative e automatizzate, ottimizzando i risultati lungo l'intero funnel.

Soluzioni basate sull'IA per trasformare il marketing

RAISING integra strumenti all'avanguardia che rafforzano la sua proposta tecnologica. Tra questi, ad-machina, la tecnologia di punta di Making Science che utilizza l'IA generativa per automatizzare la creazione e l'attivazione multi-piattaforma di annunci personalizzati in tempo reale. Lo strumento ha dimostrato la sua efficacia su piattaforme come Performance Max e Meta, ottenendo fino al 30% in più di conversioni rispetto ai metodi tradizionali. Le sue funzionalità avanzate consentono l'adattamento dinamico di annunci di testo, immagine o video alle esigenze del mercato e degli utenti, incorporando analisi dettagliate dei dati, traduzione automatica e ottimizzazione su larga scala, garantendo campagne più efficaci e redditizie, che aziende importanti come Banco Santander o MediaMarkt hanno già integrato nei loro piani aziendali.

Un altro prodotto chiave di questa nuova divisione è Gauss AI, progettato per prevedere il comportamento degli utenti e ottimizzare le strategie di attribuzione, misurazione e pianificazione dei media. Questo sistema aiuta le aziende a identificare le interazioni più rilevanti e redditizie, aumentando l'efficacia delle loro campagne. Trust Generative AI si posiziona come uno strumento versatile e sicuro per la generazione di contenuti su larga scala, automatizzando i processi interni ed esterni in aree come marketing, SEO e risorse umane, garantendo al contempo la conformità normativa e il controllo umano finale.

Un passo avanti nell'innovazione tecnologica

Il lancio di RAISING rafforza la posizione di Making Science come punto di riferimento nell'innovazione tecnologica applicata al marketing.

Secondo José Antonio Martínez Aguilar, fondatore e CEO di Making Science: “Con il lancio di RAISING, riaffermiamo il nostro impegno per l'innovazione e la nostra capacità di fornire soluzioni tecnologiche dirompenti che trasformano il modo in cui i brand interagiscono con il loro pubblico. Con questa divisione, vogliamo che i nostri clienti ottimizzino i loro risultati e accedano a nuove opportunità in un ambiente digitale sempre più competitivo e complesso, offrendo tecnologia (SaaS) affinché i loro stessi team possano sviluppare le loro strategie di business.”

Il lancio di RAISING avviene in concomitanza con un ulteriore investimento del fondo SOPEF II (Spain Oman Private Equity Fund), gestito da MCH, che aumenta il proprio impegno con un apporto di 10 milioni di euro per finanziare la crescita della filiale Making Science Marketing & AdTech, portando il totale a 50 milioni di euro nei prossimi due anni.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita