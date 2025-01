Autel Europe e Orange Charging presentano il primo MaxiCharger DH480 adottato in Europa presso Groen Goud Biervliet

AMSTERDAM: Autel Energy Europe, in collaborazione con Orange Charging, è orgogliosa di annunciare l'installazione del primo MaxiCharger DH480 in Europa presso la stazione Groen Goud Biervliet. Questo progetto innovativo segna un'importante traguardo per Autel e per l'infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici (EV) in Europa, sottolineando l'impegno costante dell'azienda verso l'innovazione e il suo ruolo attivo nel promuovere la transizione energetica.

"Siamo entusiasti di collaborare con Autel Energy Europe e di sostenere il nostro cliente MW Solutions nell'essere la prima azienda a installare il MaxiCharger DH480 in Europa", ha dichiarato Jasper Boogert, amministratore delegato di Orange Charging. "Questa installazione non solo ribadisce il nostro impegno nel fornire soluzioni di ricarica veloci e affidabili per i conducenti di veicoli elettrici, ma definisce anche un nuovo punto di riferimento per ciò che è possibile fare oggi con la tecnologia di ricarica ultraveloce. Siamo impazienti di proseguire nella nostra partnership con Autel, con l'installazione di altri Maxicharger DH480 nei prossimi mesi".

Il MaxiCharger DH480 è dotato della più recente tecnologia di ricarica per veicoli elettrici, che include la tecnologia Intelligent Matrix. Questo sistema innovativo consente una configurazione flessibile del Power Module, distribuendo in tal modo il carico tra diversi moduli in base alla richiesta di ricarica specifica. Questo design migliora l'effidabilità e l'efficienza operativa del caricabatteria, garantendo prestazioni ininterrotte e ottimali.

Situata nell'area meridionale dei Paesi Bassi, in una posizione privilegiata, Groen Goud Biervliet è una stazione di ricarica emblematica dei tipici scenari di ricarica moderni, in cui è necessario soddisfare una domanda crescente di soluzioni di ricarica per veicoli elettrici accessibili e ad alta velocità lungo le principali vie di transito. Considerata l'accelerazione a livello europeo della transizione in direzione dei veicoli elettrici, questa installazione offre una soluzione conveniente per gli automobilisti che cercano opzioni di ricarica veloci e affidabili durante i viaggi su lunghe distanze.

Il 7 gennaio 2025 si è tenuta una cerimonia di inaugurazione per festeggiare l'installazione. All'evento hanno partecipato Cai Ting, CEO di Autel Energy Europe, Orange Charging, i principali stakeholder e funzionari governativi. La cerimonia rappresenta un momento di orgoglio per entrambe le aziende e sottolinea l'importanza della collaborazione per il progresso dell'infrastruttura di ricarica europea.

"Siamo entusiasti di collaborare con Orange Charging per portare il rivoluzionario MaxiCharger DH480 in Europa", ha dichiarato Cai Ting, CEO di Autel Energy Europe. "Orange Charging è stato un partner eccezionale e siamo riconoscenti che abbia deciso di essere la prima azienda a testare questo prodotto innovativo. Questo importante traguardo non rappresenta solo un risultato notevole per Autel, ma anche un passo in avanti per l'intero ecosistema di veicoli elettrici europeo. Siamo impazienti di proseguire la nostra collaborazione e di cogliere ulteriori opportunità a sostegno della transizione verso un'energia sostenibile."

Il MaxiCharger DH480 soddisfa le attuali aspettative per soluzioni di ricarica all-in-one ad alta potenza e rappresenta un significativo passo in avanti verso l'offerta di investimenti accessibili e sostenibili per i CPO in tutta Europa. Autel Energy continua ad impegnarsi per fornire soluzioni di ricarica affidabili che supportino la rapida crescita della domanda di veicoli elettrici in tutto il continente.

Informazioni su Autel Energy Europe

Autel Energy Europe è un fornitore leader di soluzioni avanzate per la ricarica di veicoli elettrici. Prestando particolare attenzione a innovazione e affidabilità, l'azienda offre una gamma di caricabatterie CA e CC di alta qualità per soddisfare le esigenze delle stazioni di ricarica pubbliche e private in tutta Europa. Come parte del marchio globale Autel, Autel Energy Europe si dedica a favorire il passaggio al trasporto sostenibile con prodotti e servizi all'avanguardia.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito: https://autelenergy.eu/

Informazioni su Orange Charging

Orange Charging è un fornitore leader di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, impegnato a rendere la ricarica dei veicoli elettrici accessibile ed efficiente per i conducenti in tutta Europa. Prestando particolare attenzione ad affidabilità, sostenibilità e alla soddisfazione dei clienti, Orange Charging svolge un ruolo chiave nella transizione verso la mobilità elettrica.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito: www.orangecharging.com

Fonte: Business Wire

