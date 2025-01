SLB si aggiudica contratti multiregionali di Shell a sostegno di uno sviluppo energetico conforme al principio dell'efficienza dei capitali per le attività in acque profonde

SLB utilizzerà l'IA per consentire la fornitura replicabile di pozzi conformi e convenienti

I progetti riguarderanno il Mare del Nord britannico, Trinidad e Tobago, il Golfo del Messico e altri paesi

HOUSTON: L'azienda globale di tecnologie energetiche SLB (NYSE: SLB) si è aggiudicata una serie di importanti contratti di trivellazione da parte di Shell per sostenere uno sviluppo energetico efficiente conforme al principio dell'efficienza dei capitali nelle sue attività in acque profonde e ultra-profonde nel Mare del Nord britannico, a Trinidad e Tobago, nel Golfo del Messico e in altre zone.

I progetti, che saranno realizzati nell'arco di tre anni, combineranno le capacità di trivellazione digitale abilitate dall'IA di SLB con la sua esperienza in acque ultra-profonde.

Fonte: Business Wire

