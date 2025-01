SPIE, l'International Society for Optics and Photonics, annuncia i suoi Fellow per il 2025

La Società sta accogliendo 47 nuovi Fellow Member provenienti da tutto il mondo

BELLINGHAM, Wash.: Quest'anno, SPIE, la società internazionale di ottica e fotonica, accoglie 47 membri come nuovi Fellow della Società. I nuovi membri si aggiungono ai colleghi Fellow Member nel riconoscimento degli eccezionali traguardi tecnici raggiunti, oltre al notevole servizio reso alla comunità di ottica e fotonica e a SPIE. I Fellow sono Member della Società che hanno contribuito in maniera significativa in ambito scientifico e tecnico nei settori dell'ottica, della fotonica e dell'imaging. Sono oltre 1.800 i Member di SPIE diventati Fellow dal 1955, anno di fondazione della Società.

Fonte: Business Wire

