Display Processing IP di VeriSilicon DC8200-FS ha ottenuto la certificazione ISO 26262 ASIL B

Prestazioni avanzate per display automobilistici più intelligenti e sicuri

LAS VEGAS: VeriSilicon (688521.SH) oggi ha annunciato che il suo Display Processing IP DC8200-FS a elevate prestazioni e basso consumo ha ottenuto la certificazione di sicurezza funzionale automobilistica ISO 26262 ASIL B. Il certificato è stato rilasciato da TÜV NORD, istituzione internazionale di ispezione e certificazione.

Totalmente conforme a ISO 26262 ASIL B, DC8200-FS IP offre meccanismi di sicurezza avanzati come protezione della memoria e protezione del percorso di configurazione del registro. Disponibile in due configurazioni, DC8200-FS 2K e DC8200-FS 4K, il dispositivo offre elaborazione di immagini in tempo reale su pipeline pre- e post-elaborazione, permettendo pannelli di display doppi con risoluzioni fino a 4Kx2K.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita