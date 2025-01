Userful lancia nuovi servizi e innovazioni per la piattaforma Infinity, selezionata tra i finalisti come piattaforma di visualizzazione dei dati dell'anno per il 2025

La piattaforma Infinity di Userful migliora i flussi di lavoro mission-critical per i processi decisionali e la collaborazione sul posto di lavoro, trasformando l'analisi dei dati in operazioni

CALGARY, Alberta: Userful Corporation, leader mondiale nella visualizzazione di dati mission-critical, ha presentato le sue ultime innovazioni alla piattaforma Userful Infinity. Progettati per potenziare le imprese in fase di trasformazione digitale, questi miglioramenti sottolineano l'impegno di Userful a ridefinire i flussi di lavoro di collaborazione e decisionali all'interno dell'azienda e a modificare il futuro della visualizzazione dati interconnessa. Questi miglioramenti rivoluzionari hanno spinto CIO Review a inserire la piattaforma Infinity di Userful tra i finalisti per il premio di migliore piattaforma di visualizzazione dei dati del 2025.

Fonte: Business Wire

