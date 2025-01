AWS lancia una regione di infrastruttura in Thailandia

AWS Asia Pacific (Thailand) Region offre ai clienti maggiore scelta di esecuzione di carichi di lavoro e archiviazione sicura dei dati in Thailandia servendo gli utenti finali con una latenza ancora più bassa

La nuova Regione riflette l'impegno a lungo termine di AWS nel soddisfare la domanda elevata di servizi su cloud in Thailandia e nella regione Asia-Pacifico

AWS prevede di investire oltre 5 mld di dollari e di supportare una media di oltre 11.000 posti di lavoro equivalenti a tempo pieno all'anno in Thailandia, aggiungendo circa 10 mld di dollari al PIL della Thailandia

I clienti attivi in Thailandia e nel Sudest Asiatico comprendono 2C2P, Ascend Money, Bank of Ayudhya, Big Data Institute, The Center of Excellence in Digital and AI for Mental Health, Charoen Pokphand Group, Dailitech, Digital Government Development Agency, ECV, G-Able, KASIKORN Business-Technology Group, Metro Systems, NTT DATA, la Borsa Valori della Thailandia e molti altri che passano all'innovazione con AWS

SEATTLE: Amazon Web Services, Inc. (AWS), una società del gruppo Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), oggi ha annunciato il lancio di AWS Asia Pacific (Thailand) Region. Ora sviluppatori, start-up, imprenditori e imprese, oltre a organizzazioni governative, accademiche e no-profit, avranno maggiore scelta per eseguire le loro applicazioni e servire gli utenti finali dai centri dati AWS situati in Thailandia. Nell'ambito del suo impegno a lungo termine, AWS sta programmando un investimento di oltre 5 mld di dollari in Thailandia. Per maggiori informazioni su AWS Global Infrastructure, visitare aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure.

AWS prevede che la costruzione e le attuali attività della nuova AWS Region aggiungeranno circa 10 mld di dollari al prodotto interno lordo (PIL) thailandese e supporteranno una media di oltre 11.000 posti di lavoro equivalenti a tempo pieno in aziende esterne ogni anno. Questi posti di lavoro, che comprendono edilizia, manutenzione delle strutture, ingegneria, telecomunicazioni e altre funzioni all'interno della più ampia economia del Paese, faranno parte della catena di fornitura AWS in Thailandia.

“Vorrei esprimere la mia gratitudine nei confronti di Amazon Web Services per l'investimento nello sviluppo di centri dati in Thailandia”, ha dichiarato Paetongtarn Shinawatra, primo ministro thailandese. “Sono lieto che il potenziale e la preparazione della Thailandia siano state riconosciute da una delle aziende più importanti al mondo. Mi auguro che AWS abbia un ruolo centrale, in collaborazione con il governo, nel portare avanti la Thailandia verso una società digitale più inclusiva e nell'ampliare l'accesso ai servizi digitali per tutti i cittadini”.

“Continuiamo ad assistere a una rapida adozione del cloud in tutta la regione Asia-Pacifico, mentre sempre più clienti liberano il pieno potenziale del cloud più ampio, affidabile e sicuro al mondo”, ha dichiarato Prasad Kalyanaraman, vice presidente di Infrastructure Services presso AWS. “Questa nuova Regione AWS in Thailandia aiuterà i clienti in tutti i settori a distribuire applicazioni avanzate con un'ampia serie di tecnologie AWS che offrono capacità cloud essenziali, comprese capacità di calcolo, di archiviazione, analitiche e di rete, nonché servizi che consentono ai clienti di evolversi rapidamente, come l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico. Con il lancio di oggi, AWS è lieta di supportare la trasformazione digitale della Thailandia e di aiutare ad accelerare il suo ruolo come centro regionale per l'intelligenza artificiale”.

Con il lancio della AWS Asia Pacific (Thailand) Region, AWS ha 111 Availability Zones in 35 regioni geografiche, con programmi annunciati per il lancio di 15 ulteriori Availability Zones e altre cinque AWS Regions in Messico, Nuova Zelanda, Regno dell'Arabia Saudita, Taiwan e l'AWS European Sovereign Cloud. Le Regioni AWS sono costituite da Availability Zones che sistemano infrastrutture in località geografiche separate e distinte. La AWS Asia Pacific (Thailand) Region consiste di tre Availability Zones situate abbastanza lontane tra loro da supportare la continuità commerciale dei clienti, ma abbastanza vicine da fornire una bassa latenza per applicazioni ad alta disponibilità che utilizzano diverse Availability Zones. Ogni Availability Zone è dotata di alimentazione indipendente, raffreddamento e sicurezza fisica, ed è connessa attraverso reti ridondanti e a latenza ultra bassa. I clienti di AWS concentrati sull'elevata disponibilità possono progettare le loro applicazioni per eseguire in diverse Availability Zones per ottenere una tolleranza ai guasti ancora maggiore.

AWS offre il portafoglio più ampio e approfondito di servizi, compresi analisi, calcolo, database, IoT, IA generativa, apprendimento automatico, servizi mobili, archiviazione, e altre tecnologie cloud. I clienti, da start-up e imprese a enti del settore pubblico e no-profit saranno in grado di utilizzare tecnologie avanzate dal fornitore di cloud più importante al mondo per promuovere l'innovazione, incontrare le preferenze di residency dei dati, ottenere latenza inferiore, e servire la domanda di servizi cloud in Thailandia e in tutta la regione Asia-Pacifico.

I clienti e i Partner di AWS accolgono la AWS Region in Thailandia

Le organizzazioni in tutta la ASEAN e in Thailandia sono tra i milioni di clienti attivi che utilizzano AWS in oltre 190 Paesi di tutto il mondo. Le imprese thailandesi hanno scelto AWS per innovare, economizzare i costi e accelerare i tempi di commercializzazione. I clienti thailandesi che utilizzano AWS comprendono 2C2P, Ascend Money, Bank of Ayudhya, Charoen Pokphand Group (CP Group), e KASIKORN Business-Technology Group. I clienti thailandesi del settore pubblico utilizzano AWS per aiutare ad abbassare i costi e fornire servizi migliori ai cittadini locali. Questi clienti comprendono Big Data Institute (BDI), Digital Government Development Agency, the Center of Excellence in Digital and AI for Mental Health (AIMET), e la Borsa Valori della Thailandia (SET). Le start-up e le piccole aziende thailandesi, come BODA Technology & Consultancy, BOTNOI Group, Flow Account, Pomelo Fashion, e Sunday Technology, adottano AWS per scalare rapidamente a livello nazionale nella regione Asia-Pacifico e in tutto il mondo.

Bank of Ayudhya Public Company Limited, una delle principali banche thailandesi, si affida a AWS per affrontare sfide specifiche come potenziare l'esperienza clienti, migliorare l'accessibilità finanziaria e ottimizzare l'efficienza operativa. La banca utilizza i servizi cloud di AWS, compresi analisi di dati, apprendimento automatico e IA, per innovare e semplificare i processi. “Da fornitore strategico del cloud, AWS svolge un ruolo cruciale nel promuovere il programma cloud Krungsri, che serve più di 12 milioni di persone. Una Regione thailandese locale amplierà notevolmente la collaborazione tra Krungsri e AWS, estendendone significativamente le possibilità”, ha dichiarato Pochara Vanaratseath, responsabile informatica, Bank of Ayudhya Public Company Limited.

Charoen Pokphand Group (CP Group) è il più grande conglomerato thailandese, attivo nelle industrie del commercio agricolo, alimentare, della vendita al dettaglio, delle telecomunicazioni, e dell'e-commerce in oltre 21 Paesi. CP Group utilizza AWS per guidare la trasformazione digitale, migliorare l'efficienza operativa, scalare rapidamente, migliorare le capacità di analisi dei dati, sviluppare nuovi prodotti e servizi digitali e innovare in tutte le diverse business unit. “Questo investimento da parte di AWS si allinea perfettamente con il nostro impegno nell'implementazione di tecnologia all'avanguardia per guidare una crescita sostenibile e migliorare le vite delle persone”, ha dichiarato Thanasorn Jaidee, presidente di True Internet Data Center (True IDC), una controllata di CP Group. “La nuova regione ci permetterà di accelerare le nostre iniziative di trasformazione digitale, migliorare la nostra sicurezza dei dati e la nostra conformità e sviluppare soluzioni innovative in maniera più efficiente. Siamo ansiosi di sfruttare questa infrastruttura locale AWS per migliorare i servizi ai nostri clienti e contribuire all'economia digitale thailandese”.

Fondata nel 2016, KASIKORN Business-Technology Group (KBTG) è il braccio tecnologico di KASIKORNBANK, una delle maggiori banche commerciali della Thailandia, e si affida a AWS per consentire a più di 400 richieste di rendere i servizi finanziari accessibili, pratici e inclusivi ai clienti di tutta la regione Asia-Pacifico. “L'adozione di AWS è stata una strategia rivoluzionaria che ci ha consentito di stabilire il primato nell'industria del fintech”, ha dichiarato Tawan Jithavech, direttore tecnologico di KBTG. “Abbiamo scelto AWS a causa del suo ampio spettro di servizi, delle profonde competenze nelle soluzioni cloud e dell'agilità con cui possono aiutarci a scalare le nostre attività. Con la nuova AWS Thailand Region, miglioreremo facilmente i nostri tempi di risposta in rete, saremo in grado di sincronizzare i dati in modo più efficiente e forniremo sempre servizi finanziari di qualità superiore ai nostri clienti con sicurezza e rapidità affidandoci all'infrastruttura più sicura, affidabile e disponibile al mondo”.

L'agenzia governativa thailandese Big Data Institute (BDI) è alla guida della trasformazione della Thailandia in una nazione guidata dai dati attraverso lo sviluppo della National Big Data Platform, che consente agli enti governativi di definire politiche informate per risolvere le principali sfide economiche e sociali. BDI ha lanciato varie iniziative di integrazione dei dati, tra cui Health Link, Travel Link e le piattaforme Thai Large Language Model (Thai LLM), tutte finalizzate a migliorare l'accessibilità ai dati e la loro utilità in tutti i settori. “Con la nuova AWS Thailand Region, siamo entusiasti di annunciare che il Big Data Institute migrerà a Health Link, il nostro servizio decentralizzato di scambio di informazioni sanitarie, ai centri dati di AWS in Thailandia”, ha dichiarato il Dr. Tiranee Achalakul, presidente e CEO di BDI. “Health Link è pronta a fornire assistenza efficace ai pazienti consentendo l'accesso diretto alle cartelle sanitarie senza archiviare dati sensibili in modo centralizzato. Abbiamo scelto AWS come nostro fornitore primario di cloud a causa della sua rinomata infrastruttura sicura, robusta e altamente scalabile, unita a un eccezionale supporto ingegneristico e di consulenza. Con l'espansione della base di utenti di Health Link, sarà essenziale mantenere un ambiente operativo stabile, sicuro ed efficiente, e sappiamo di poterlo fare con AWS”.

Dal 1975, la Borsa Valori della Thailand (SET) è la principale sede di negoziazione dei titoli in Thailandia, con la sua piattaforma di trading online che supporta oltre 3,6 milioni di utenti. AWS offre alla SET un'infrastruttura cloud solida, ampiamente scalabile e a bassa latenza per la sua piattaforma di trading online che che soddisfa rigorosi requisiti di sicurezza e conformità. “Con l'aumento degli investitori digitali, è vitale per la SET adattarsi rapidamente alle nuove esigenze di mercato e offrire servizi che rispondono all'appetito di questa nuova generazione in aumento”, ha affermato Thirapun Sanpakit, vicepresidente esecutivo senior e responsabile della divisione IT della Borsa Valori della Thailandia. “Utilizzare AWS per le piattaforme di trading online della SET ci aiuta a scalare facilmente per ospitare contemporaneamente 500.000 utenti pur mantenendo la massima efficienza operativa. Con la nuova AWS Thailand Region, estenderemo la nostra offerta di dati di mercato a bassa latenza per migliorare ulteriormente l'esperienza di trading dei nostri investitori”.

AWS Partner Network (APN) comprende decine di migliaia di fornitori indipendenti di software (ISV) e di integratori di sistemi (SI) in tutto il mondo. I Partner AWS realizzano soluzioni e servizi innovativi su AWS, e l'APN aiuta fornendo ai clienti supporto commerciale, tecnico, di marketing e di go-to-market. AWS ISV, partner tecnologici, SI e partner di consulenza di AWS aiutano i clienti aziendali e del settore pubblico a migrare in AWS, a implementare applicazioni mission-critical e a fornire una gamma completa di servizi di monitoraggio, automazione e gestione per gli ambienti cloud dei clienti. I Partner AWS in Thailandia comprendono Com7, Dailitech, Dakok, Deloitte, Fujitsu, G-Able, Inteltion, Metro Systems, MFEC, NTT DATA, SiS Distribution, SoftwareOne, True IDC, e Yip in Tsoi & Co., Ltd. Per l'elenco completo dei Partner AWS, visitare aws.amazon.com/partners.

Dailitech è un'azienda tecnologica thailandese specializzata in soluzioni per i dati e l'intelligenza artificiale incentrata sugli aspetti fondamentali della rete, della sicurezza, e della migrazione delle applicazioni al cloud AWS. “Il lancio della AWS Asia Pacific (Thailand) Region migliorerà significativamente l'abilità di Dailitech di accelerare l'innovazione e migliorerà le prestazioni per i nostri clienti nel Sudest Asiatico”, ha affermato il Dr. Vit Niennattrakul, amministratore delegato di Dailitech. “Siamo anche lieti ed entusiasti del fatto che questa espansione da parte di AWS rafforzi ulteriormente la posizione della Thailandia come attore principale nell'economia digitale della regione, e sblocchi un enorme potenziale per le aziende e per il popolo thailandese”.

NTT DATA, parte dell'azienda globale NTT Group, è un importante fornitore di servizi informatici. NTT DATA collabora con AWS per offrire servizi di migrazione, gestione e ottimizzazione del cloud alle aziende in Thailandia. NTT DATA utilizza l'infrastruttura e gli strumenti di AWS per aiutare i clienti ad accelerare la trasformazione digitale, migliorare l'efficienza operativa e innovare in ambiti come l'IoT e l'analisi dei dati. “Questo investimento strategico da parte di AWS si allinea perfettamente con il nostro impegno nella guida della trasformazione digitale in Thailandia e nella più ampia regione ASEAN”, ha affermato Sutas Kongdumrongkiat, CEO, Thailandia, Cambogia, Laos e Myanmar per NTT DATA. “La nuova AWS Thailand Region ci consentirà di offrire ai nostri clienti soluzioni cloud avanzate con prestazioni potenziate, latenza più bassa e maggiore sovranità dei dati. Da Partner AWS di lunga data, siamo entusiasti di utilizzare questa infrastruttura locale per accelerare l'innovazione, particolarmente in settori come l'IoT, le smart city e l'Industria 4.0. Questo sviluppo rafforzerà indubbiamente la posizione della Thailandia come hub digitale e promuoverà nuove opportunità per le aziende in vari settori”.

Investire in Thailandia

La nuova AWS Asia Pacific (Thailand) Region è l'ultima degli attuali investimenti di AWS in Thailandia a fornire ai clienti servizi cloud avanzati e sicuri, assieme a programmi di qualificazione, formazione e coinvolgimento della comunità. Dal 2020, AWS ha lanciato sei sedi edge Amazon CloudFront in Thailandia, che accelerano la fornitura di dati, video, applicazioni e API a utenti di tutto il mondo con bassa latenza e alte velocità di trasferimento. Nel 2020, AWS ha lanciato AWS Outposts in Thailandia per offrire infrastruttura e servizi AWS a virtualmente qualsiasi sede on-premise o edge per un'esperienza ibrida davvero coerente. Nel 2022, AWS ha approfondito il suo investimento in Thailandia con il lancio di AWS Local Zones a Bangkok. AWS Local Zones sono un tipo di realizzazione di infrastruttura AWS che colloca servizi di calcolo, archiviazione, database, e altri servizi selezionati più vicino a grandi popolazioni e centri industriali, consentendo ai clienti di fornire agli utenti finali applicazioni che richiedono una latenza di un millisecondo a una cifra.

Dal 2017, AWS ha formato oltre 50.000 persone in Thailandia in competenze cloud. AWS continua a investire nell'aggiornamento di sviluppatori, studenti e la prossima generazione di leader informatici in Thailandia con competenze cloud ricercate attraverso AWS Skills to Jobs Tech Alliance e programmi AWS Training & Certification come AWS Academy. AWS ha inoltre lanciato il programma “Tech for Digital Future” in Thailandia per fornire competenze essenziali sul cloud computing a studenti delle scuole superiori e professionali sui principi fondamentali del cloud in thailandese AWS Academy offre agli istituti di istruzione superiore di tutto il mondo un programma di studio gratuito e pronto per l'insegnamento che prepara gli studenti alle AWS Certifications riconosciute dal settore e ai ruoli cloud più richiesti. AWS Academy attualmente offre corsi in più di 30 università in Thailandia, compresa la Chulalongkorn University, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Mahidol University, Siam University e la Sukhothai Thammathirat Open University, che coprono le basi del cloud, l'architettura del cloud, le operazioni del cloud, lo sviluppo del cloud, e la progettazione dei dati, oltre a certificazioni specializzate relative all'apprendimento automatico, alla sicurezza informatica e ad altri settori. Dal lancio del programma, più di un milione di studenti sono stati formati da AWS Academy in tutto il mondo.

Impegno alla sostenibilità

Amazon è impegnata a diventare un'azienda più sostenibile e a raggiungere zero emissioni di carbonio in tutte le sue attività entro il 2040, 10 anni prima dell'Accordo di Parigi, nell'ambito di The Climate Pledge. Amazon ha cofondato The Climate Pledge, diventandone la prima firmataria nel 2019.

AWS si adopera costantemente per aumentare l'efficienza energetica dei suoi centri dati—ottimizzando la progettazione dei centri dati, investendo in chip appositamente realizzati e innovando con nuove tecnologie di raffreddamento. Secondo un report di Accenture, commissionato da AWS, l'infrastruttura di AWS è fino a 4,1 volte più efficiente rispetto all'infrastruttura in sede, e quando i flussi di lavoro sono ottimizzati su AWS, la relativa impronta di carbonio può essere ridotta fino al 99%. Con la nuova AWS Asia Pacific (Thailand) Region, i clienti beneficeranno inoltre degli sforzi di sosteniblità di AWS in tutta la sua infrastruttura. Per maggiori informazioni sull'impegno di AWS nella sostenibilità, visitare aws.amazon.com/about-aws/sustainability.

Informazioni su Amazon Web Services

Dal 2006, Amazon Web Services è il cloud più completo e ampiamente adottato al mondo. AWS ha ampliato continuamente i propri servizi per supportare praticamente qualsiasi carico di lavoro e oggi dispone di oltre 240 servizi completi per calcolo, storage, database, networking, analytics, machine learning e intelligenza artificiale (AI), Internet of Things (IoT), mobile, sicurezza, ibrido, media e sviluppo, implementazione e gestione delle applicazioni di 111 Availability Zone all'interno di 35 regioni geografiche, con piani annunciati per altre 15 Availability Zone e cinque ulteriori AWS Region in Messico, Nuova Zelanda, Regno dell'Arabia Saudita, Taiwan e AWS European Sovereign Cloud. Milioni di clienti, tra cui le startup in più rapida crescita, le imprese più grandi e le principali agenzie governative, si affidano ad AWS per alimentare la loro infrastruttura, diventare più agili e ridurre i costi. Per saperne di più su AWS, visitare il sito aws.amazon.com.

Informazioni su Amazon

Amazon è guidata da quattro principi: l'ossessione per il cliente piuttosto che per i concorrenti, la passione per l'invenzione, l'impegno per l'eccellenza operativa e il pensare a lungo termine. Amazon si sforza di essere l'azienda più incentrata sul cliente della Terra, il miglior datore di lavoro della Terra e il posto di lavoro più sicuro della Terra. Recensioni dei clienti, acquisti con un solo clic, raccomandazioni personalizzate, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, Just Walk Out technology, Amazon Studios, e The Climate Pledge rappresentano solo alcune delle innovazioni introdotte da Amazon. Per maggiori informazioni, visitare amazon.com/about e seguire @AmazonNews.

