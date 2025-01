Stonebranch Universal Connector ottiene l’integrazione certificata SAP® per RISE con il cloud SAP S/4HANA®

Stonebranch rafforza la partnership stretta con SAP grazie a un’integrazione certificata per RISE con il cloud SAP S/4HANA, rendendo possibile l’automazione aziendale in ambienti IT ibridi.

ALPHARETTA, Georgia: Stonebranch, una delle principali imprese nello sviluppo di soluzioni di automazione e orchestrazione di servizi, oggi ha annunciato che il suo Universal Connector per SAP ha conseguito la certificazione SAP® in quanto integrato per RISE con il cloud SAP S/4HANA®. L’integrazione consente alle aziende di attuare più facilmente un’orchestrazione centralizzata di carichi di lavoro automatizzati per tutte le applicazioni SAP e oltre.

“La nostra partnership di lunga data con SAP rispecchia il nostro impegno a rendere più autonome le aziende tramite sofisticate soluzioni di automazione”, commenta Giuseppe Damiani, Ceo Stonebranch.

Fonte: Business Wire

