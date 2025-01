ARIA Sensing presenta "Hydrogen" — il primo radar 3D System-On-Chip UWB

REZZATO, Italia: ARIA Sensing è lieta di annunciare il lancio di "Hydrogen", un rivoluzionario sistema radar integrato su SoC con capacità 3D UWB al mondo, che stabilisce un nuovo parametro di riferimento per il settore.

Dotato di due microprocessori RISC-V integrati, il SoC assicura solide prestazioni e flessibilità, in 4 differenti soluzioni per un’ampia varietà di applicazioni, tra cui l’automotive, l’industrial automation e le tecnologie smart home.

Le principali caratteristiche di "Hydrogen" comprendono:

Canali UWB 4Tx e 4Rx

Beamforming 3D

Larghezza di banda programmabile (fino a 1.8 GHz)

Fonte: Business Wire

