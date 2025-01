KRAFTON presenta il ‘CPC’ del modello di IA creato insieme a NVIDIA ACE al CES 2025

Creare il futuro del gaming mediante la tecnologia IA di KRAFTON e con NVIDIA

Il demo pratico mostra la tecnologia alla base del CPC applicata a inZOI e al franchising dell’IP di PUBG

LAS VEGAS: KRAFTON (Ceo: Changhan ‘CH’ Kim) ha raggiunto una nuova pietra miliare per il settore del gaming globale lanciando ‘CPC’ (Co-Playable Character), un NPC (Non-Player Character) creato mediante l’IA generativa, in collaborazione con NVIDIA, nel corso della più grande esposizione IT al mondo, il CES 2025.

L’8 gennaio KRAFTON si è unita a NVIDIA al Fontainebleau Hotel di Las Vegas e ha mostrato un’innovativa esperienza IA creata con tecnologie NVIDIA ACE, presentando un’audace visione per il futuro dei giochi online.

Fonte: Business Wire

