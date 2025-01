Objectway si espande nell’area MENA con il suo primo cliente, Kuwait Financial Centre "Markaz"

Una collaborazione strategica per migliorare l'esperienza dei clienti di Markaz grazie alla soluzione modulare all'avanguardia di Objectway

LONDRA & MILANO: Objectway sbarca nella regione MENA firmando un accordo con il suo primo cliente in Kuwait, il Kuwait Financial Centre “Markaz”, società di asset management e investment banking leader nella regione, segnando una tappa significativa nella crescita di Objectway nell'area.

Objectway, fornitore leader di soluzioni digitali innovative per banche, gestori patrimoniali e wealth manager, supporterà Markaz nell'offrire una migliore esperienza ai propri clienti, migliorando e automatizzando in modo significativo i processi e il “customer journey”.

Markaz, fondata nel 1974, è un attore di primo piano nel settore finanziario della regione MENA, con un patrimonio totale in gestione di oltre 4,56 miliardi di dollari (al 30 settembre 2024), con servizi di consulenza su misura e portafogli di investimento diversificati, con una presenza in 13 Paesi. Nel corso degli anni, Markaz è stata pioniera dell'innovazione attraverso la creazione di diversi canali di investimento, che godono di caratteristiche uniche per aiutare ad ampliare gli orizzonti degli investitori e offrire esperienze distintive su tutta la sua offerta.

In linea con il suo impegno a fornire servizi di alto livello, Markaz ha cercato una soluzione di front office modulare e all'avanguardia che fosse allineata con i suoi obiettivi di business, conforme al quadro normativo del Kuwait e in grado di supportare i suoi relationship manager (RM) e advisor nell'offerta di soluzioni personalizzate per i clienti.

Markaz ha seguito un rigoroso processo di selezione con l'aiuto dei servizi di consulenza di Ernst & Young Wealth & Asset Management, per individuare le best practice del settore.

Innovazione nel client journey

Adottando la soluzione front-end di Objectway, Markaz migliorerà l'operatività, automatizzerà i flussi di lavoro e potenzierà le capacità decisionali basate sui dati per le attività rivolte ai clienti, assicurandosi di rimanere all'avanguardia nel settore.

“La nostra partnership strategica con Objectway rappresenta un significativo passo avanti nell'offerta di una customer experience innovativa ed efficiente,” ha dichiarato Salman Olayan, Senior Vice President, Strategic Planning - Digitization & Analytics, Markaz. “La comprensione approfondita delle nostre esigenze e la capacità di Objectway di fornire una soluzione configurabile e scalabile sono pienamente in linea con la nostra visione e i nostri obiettivi di miglioramento dei servizi, di semplificazione dei processi e di crescita.”

“Siamo orgogliosi di collaborare con un'importante società di gestione patrimoniale del Kuwait nel suo percorso di innovazione digitale,” ha aggiunto Tariq Khan, Objectway Director of Sales & Business Development, UK & MENA. “Questa collaborazione riflette il nostro impegno nel fornire alle istituzioni finanziarie soluzioni avanzate, modulari e scalabili che supportino percorsi personalizzati per i clienti, agilità operativa ed espansione sul mercato. Insieme, stiamo definendo un nuovo standard di innovazione nell’area MENA.”

Nel processo di selezione sono state considerate la completezza delle funzionalità della soluzione di Objectway, nonché la sua flessibilità, accessibilità e configurabilità. Sono stati valutati anche l'approccio di Objectway all'implementazione e alla delivery, la stabilità finanziaria e la reputazione, l'esperienza in progetti simili e le referenze dei clienti. Questi elementi sono stati decisivi nella scelta di Objectway.

“Il processo di valutazione è stato rigoroso e approfondito, assicurandoci di selezionare la soluzione più adatta alle esigenze di Markaz,” ha commentato Hamdan Khan, Partner Wealth and Asset Management Consulting di Ernst & Young. “La nostra attenzione si è concentrata sulla ricerca di una soluzione che non solo soddisfacesse i requisiti tecnici, ma che fosse anche in linea con gli obiettivi strategici di Markaz. La soluzione di Objectway si è distinta per le sue caratteristiche di completezza e adattabilità.”

Questa partnership evidenzia l'esperienza di Objectway nel fornire soluzioni flessibili che soddisfano le esigenze specifiche delle istituzioni finanziarie e segna un'altra pietra miliare nella sua strategia di guidare la trasformazione digitale nei mercati globali.

Fonte: Business Wire

