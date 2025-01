Infobip riconosciuta come leader nella prevenzione delle frodi AIT da Juniper Research

VODNJAN, Croazia: La piattaforma globale di comunicazioni su cloud Infobip è stata riconosciuta da Juniper Research come il primo fornitore tra i leader consolidati sul mercato della prevenzione delle frodi Artificially Inflated Traffic (AIT). La società di analisi ha classificato Infobip al primo posto tra i suoi 18 fornitori nella Competitor Leaderboard for AIT Fraud Detection Solution Vendors (Fornitori di soluzioni per il rilevamento di frodi di AIT) 2024.

Juniper Research classifica i fornitori in 11 criteri, tra cui, ma non limitatamente alla dimensione delle loro attività nel mercato della prevenzione di AIT, la portata e l'ampiezza di collaborazioni rilevanti, la copertura del mercato e la forza dei prodotti. Infobip ha ricevuto punteggi elevati in ciascuna di queste categorie e in altre tre.

Fonte: Business Wire

