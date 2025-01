TOKYO GODZILLA, la seconda puntata con protagonista "Godzilla", presentata in anteprima sabato 30 novembre!

-- Premiato dal Guinness dei primati™ per "TOKYO Night & Light" --

TOKYO: Con l'obiettivo di vivacizzare il turismo notturno, il Governo metropolitano di Tokyo ha presentato per tutto l'anno l'arte del projection mapping in uno dei suoi punti di riferimento iconici, il Palazzo del governo metropolitano di Tokyo n. 1. Grazie all'impiego di luci e suoni, questa iniziativa ha trasformato l'edificio in una tela dinamica per l'espressione artistica. Da quando è stata inaugurata, circa 430.000 visitatori* hanno potuto ammirare questa spettacolare esibizione.

In seguito al successo della prima installazione con protagonista "Godzilla", che è stata presentata questa primavera, il secondo capitolo TOKYO GODZILLA, ha fatto il suo debutto sabato 30 novembre.

Fonte: Business Wire

