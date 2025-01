Verne nomina Michele Tagliatti Direttore finanziario

LONDRA: Verne, uno dei principali fornitori di centri dati HPC alimentati in modo sostenibile nei Paesi scandinavi, ha annunciato la nomina di Michele Tagliatti a Direttore finanziario (Chief Financial Officer, CFO). Con oltre 10 anni di esperienza nei settori tecnologico, dei centri dati e delle telecomunicazioni, Tagliatti apporta al ruolo un enorme bagaglio di conoscenze. Il neo CFO si concentrerà sulla creazione di una strategia finanziaria basata sui risultati che sarà strumentale nel promuovere il successo continuo di Verne, mentre l'azienda scala le proprie operazioni per soddisfare la domanda crescente di centri dati e di colocation efficienti in termini di costi e alimentati da fonti rinnovabili per carichi di lavoro HPC e IA. Tagliatti opererà dalla sede centrale del gruppo Verne di Londra.

Fonte: Business Wire

