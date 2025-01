Agile Data Engine si aggiudica il Built on Partner status di Databricks

ADE può puntare a una maggiore integrazione delle sue soluzioni software nell'ecosistema Databricks per aiutare le aziende a sviluppare, automatizzare e distribuire i data lakehouse

HELSINKI: Agile Data Engine (ADE), fornitore della piattaforma SaaS all-in-one per lo sviluppo e le operazioni di DataOps per lo sviluppo, la fornitura e la gestione di data lakehouse, si è aggiudicata il premio Built on Partner status di Databricks, l'azienda di dati e IA. ADE è diventata una potenza nordica nell'aiutare i clienti a spostare le piattaforme di dati legacy verso data lakehouse agili e resilienti. L'azienda offre strumenti accelerati che riducono i tempi di implementazione e la manodopera, aiutando le aziende a realizzare il valore più rapidamente snellendo il complesso processo di trasformazione della piattaforma dati e fornendo efficienti capacità di sviluppo e operative per i data lakehouse.

Fonte: Business Wire

