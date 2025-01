SPIE, la società internazionale per l'ottica e la fotonica, annuncia i suoi Society Awards per il 2025

I 21 destinatari del premio rappresentano un'entusiasmante gamma di fantastici risultati nelle scienze e tecnologie basate sulla luce

BELLINGHAM, Washington: Oggi il Comitato di assegnazione dei premi di SPIE, la società internazionale per l'ottica e la fotonica, ha annunciato i vincitori dei prestigiosi riconoscimenti annuali dell'azienda. Questi premi riconoscono i progressi trasformativi in ​​una vasta gamma di aree professionali, come medicina, astronomia, litografia, metrologia ottica, progettazione ottica e community leadership, e i risultati tecnici e l'impegno per i servizi offerti a SPIE, oltre a supportare la missione organizzativa dell'organizzazione.

Medaglia d'oro SPIE: Halina Rubinsztein-Dunlop

Per le innovazioni nel trasferimento del momento angolare ottico alla materia, utilizzando la luce scolpita per la manipolazione laser su scala atomica, nanoscopica e microscopica, e per aver messo a disposizione della biomedicina una sonda potente.

Fonte: Business Wire

