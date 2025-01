MarginEdge seleziona BlueSnap come partner per il pagamento di abbonamenti per il Nord America

La società di software per la gestione di ristoranti sfrutterà l'innovativa piattaforma di BlueSnap per consolidare l'elaborazione dei pagamenti degli abbonamenti e consentire transazioni transfrontaliere fluide tra Stati Uniti e Canada

BOSTON e LONDRA: BlueSnap, la piattaforma globale per l'orchestrazione dei pagamenti per aziende leader B2B e B2C, ha annunciato oggi di essere stata scelta da MarginEdge, un fornitore di soluzioni per la gestione di ristoranti, come partner di fatturazione ai clienti per il Nord America.

MarginEdge aiuta i proprietari e i gestori di ristoranti a uscire dal back office e a tornare nel ristorante, automatizzando le loro operazioni. La sua piattaforma completa di soluzioni per la gestione dei ristoranti include la gestione dell'inventario, l'accesso ai costi del cibo in tempo reale e i pagamenti integrati per consentire agli operatori di saldare con facilità le loro fatture.

Fonte: Business Wire

