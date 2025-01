Cirium lancia il primo assistente all’IA generativa nel settore per le prestazioni riguardanti la puntualità

OTP Awards AI , gratuito, facilita l’analisi dei risultati ottenuti da Cirium 2024 On-Time Performance (OTP)

, gratuito, facilita l’analisi dei risultati ottenuti da Cirium 2024 On-Time Performance (OTP) Gli utenti possono analizzare e riesaminare i punteggi relativi alla puntualità, i voli, i fattori di completamento e individuare agevolmente tendenze relative alle prestazioni

Si tratta del primo di numerosi assistenti all’IA generativa che Cirium lancerà quest’anno, con una soluzione IA per il miglioramento delle OTP imminente

LONDRA: Cirium, l’impresa più attendibile al mondo per soluzioni di analisi nell’aviazione, ha lanciato il primo assistente all’IA generativa nel settore progettato specificamente per l’analisi delle prestazioni in termini di puntualità (OTP) delle linee aree e degli aeroporti. OTP Awards AI è il primo dei vari assistenti all’IA generativa Cirium concepiti per completare l’analisi di Cirium 2024 On-Time Performance Review.

Fonte: Business Wire

