YES riceve vari ordini per il sistema VertaCure PLP pensato per il packaging avanzato

FREMONT, California: Yield Engineering Systems (YES), uno dei principali produttori di attrezzature di processo per soluzioni basate su dispositivi a semiconduttori IA e HPC, oggi ha annunciato di avere ricevuto da uno dei più importanti produttori giapponesi di dispositivi a semiconduttori vari ordini per i suoi sistemi VertaCure PLP concepiti per il packaging avanzato, che saranno impiegati per realizzare soluzioni IA e HPC e supportare così il packaging 2.5D/3D. I prodotti YES vantano una lunga storia di qualità superiore dimostrata in relazione ai processi di polimerizzazione, rivestimento e ricottura sia per ambienti R&S sia per flussi di produzione ad alto volume.

VertaCure PLP è un sistema di polimerizzazione completamente automatizzato che rimuove completamente solventi residui, distribuisce la temperatura in modo uniforme e gestisce con precisione le velocità di riscaldamento e raffreddamento.

Fonte: Business Wire

