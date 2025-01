Lenovo integra IA e robotica per fornire soluzioni più intelligenti al segmento retail

Tre nuovi prodotti trasformano i servizi di consegna, comunicazione ai clienti e pagamento in ambito retail e ospitalità con ROI misurabili e comprovati

NEW YORK: Lenovo oggi ha introdotto tre nuove soluzioni retail che combinano il meglio della robotica con tecnologie di intelligenza artificiale. Ogni soluzione, presentata al NRF 2025 di New York, è stata testata sul campo e comprovata in ambienti commerciali.

La divisione Lenovo Servizi di gestione dei contenuti retail consente ai rivenditori di creare, organizzare e mostrare contenuti digitali su schermi in tutto il punto vendita, semplificando la gestione di contenuti multimediali e permettendo aggiornamenti in tempo reale e messaggistica mirata per promuovere consapevolezza, interesse e vendite incrementali. La soluzione completa include tutto l'hardware e il software necessario e può essere distribuita, mantenuta e gestita in diverse località a livello globale.

Fonte: Business Wire

