Transition Industries e Veolia stringono una partnership per ridefinire l'utilizzo idrico in ambito industriale nell'ambito del progetto Pacifico Mexinol in Messico

LOS MOCHIS, Messico: Transition Industries LLC, azienda dedita allo sviluppo di progetti di metanolo e idrogeno su scala mondiale a zero emissioni di carbonio, e Veolia Water Technologies & Solutions, leader mondiale nella tecnologia idrica, hanno sottoscritto un accordo per esplorare la fornitura di tecnologie industriali avanzate per l'acqua per il progetto Pacifico Mexinol a Sinaloa, in Messico. Pacifico Mexinol, che dovrebbe entrare in funzione nel 2028, è destinato a diventare il più grande impianto autonomo al mondo di produzione chimica a bassissime emissioni di carbonio, con una produzione di 6.145 tonnellate metriche di metanolo (MT) al giorno.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita