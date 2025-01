Bynder illustra le sue nuove e ampliate capacità di IA al NRF per aiutare i rivenditori a promuovere esperienze di contenuti personalizzati

AMSTERDAM: Bynder, un leader globale nella DAM (gestione degli asset digitali) aziendale alimentata dall'intelligenza artificiale, sta presentando le sue ultime novità all'evento leader del settore retail NRF a New York. Queste novità sviluppano le già ampie funzionalità IA dell'azienda per aiutare i marchi globali a creare esperienze di contenuti personalizzati.

Durante l'evento, Bynder ha presentato la sua funzionalità di Natural Language Search che aiuterà gli utenti DAM a individuare immagini rapidamente descrivendole in modo semplice in tutte le lingue principali. Bynder ha già oltre 500 clienti che utilizzano le sue capacità di ricerca AI, compresi ricerca di similarità, testo in immagine e riconoscimento facciale.

Fonte: Business Wire

