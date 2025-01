Zepp Health presenterà importanti innovazioni agli eventi multimediali CES Pepcom e ShowStoppers

MILPITAS, California e LAS VEGAS: CES -- Zepp Health Corporation (NYSE: ZEPP), una delle principali realtà internazionali nei settori degli indossabili intelligenti e della tecnologia nell’assistenza sanitaria, annuncia la sua partecipazione agli eventi multimediali CES Pepcom e ShowStoppers. Queste piattaforme esclusive riveleranno i progressi più recenti di Zepp Health in tali settori, concepiti per consentire alle persone di vivere in modo più sano e più equilibrato.

Zepp Health si impegna per rendere più autonome le persone offrendo strumenti intelligenti per l’assistenza sanitaria che le aiutino ad avere il controllo del loro benessere. I suoi prodotti innovativi integrano fitness, alimentazione, salute, produttività e benessere complessivo per rispondere alle esigenze dei moderni stili di vita.

Fonte: Business Wire

