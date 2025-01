AEM lancia la sua stazione meteo automatizzata conforme agli standard OMM, per migliorare il monitoraggio meteo globale

GERMANTOWN, Maryland: AEM, fonte essenziale di approfondite informazioni ambientali, oggi ha annunciato la sua stazione meteo automatizzata (AWS) Apex AEM conforme agli standard OMM. Questa soluzione all'avanguardia fissa un nuovo punto di riferimento in termini di precisione, affidabilità e durata, oltre a rispondere ai severi standard dell'Organizzazione mondiale della Meteorologia (OMM).

Progettata per rispondere alle sfide più impegnative nel monitoraggio meteo, questo prodotto targato AWS conforme agli standard WMO offre accuratezza e performance senza precedenti per una vasta serie di applicazioni critiche, dalla ricerca climatica localizzata alle reti meteo su larga scala.

I vantaggi principali del prodotto AWS conforme agli standard WMO

Precisione dei dati per migliorare il processo decisionale: offre misurazioni conformi agli standard OMM con tolleranze rigorose a supporto della applicazioni critiche.

offre misurazioni conformi agli standard OMM con tolleranze rigorose a supporto della applicazioni critiche. Una collaborazione globale fluida: consente di condividere i dati in modo efficiente con partner regionali e globali, favorendo il miglior coordinamento per il monitoraggio e le previsioni.

consente di condividere i dati in modo efficiente con partner regionali e globali, favorendo il miglior coordinamento per il monitoraggio e le previsioni. Affidabilità in condizioni estreme: realizzato per l'invio continuo di dati accurati con una manutenzione minima, anche negli ambienti più difficili.

realizzato per l'invio continuo di dati accurati con una manutenzione minima, anche negli ambienti più difficili. Un design a prova di futuro: un sistema scalabile e conforme agli standard che si evolve parallelamente alle esigenze dinamiche degli utenti.

Specifiche avanzate

il prodotto AWS Apex targato AEM integra componenti e tecnologia di punta, come:

Monitoraggio eolico: sensori a ultrasuoni, con un'accuratezza di < 2° sulla direzione del vento e di ± 0,2 m/s sulla velocità eolica.

sensori a ultrasuoni, con un'accuratezza di < 2° sulla direzione del vento e di ± 0,2 m/s sulla velocità eolica. Misurazione pluviometrica: precisione della tecnologia delle celle di carico con un'accuratezza di ± 0,1 mm o dell'1% per le precipitazioni più ridotte.

precisione della tecnologia delle celle di carico con un'accuratezza di ± 0,1 mm o dell'1% per le precipitazioni più ridotte. Monitoraggio solare: piranometro secondario standard per dati di qualità elevata sulle radiazioni solari.

piranometro secondario standard per dati di qualità elevata sulle radiazioni solari. Monitoraggio di temperatura, umidità e pressione: accuratezza della temperatura dell'aria fino a ± 0,1 K e accuratezza della pressione barometrica di ± 0,15 hPa.

accuratezza della temperatura dell'aria fino a ± 0,1 K e accuratezza della pressione barometrica di ± 0,15 hPa. Capacità delle comunicazioni: data logger Ser[LOG] con modem 4G, sicurezza TLS 1.3 e protocolli di comunicazione versatili come Modbus, Ethernet e SMS.

Al servizio di mercati diversificati nel settore pubblico e privato

Il prodotto AWS conforme agli standard WMO e ICAO (International Civil Aviation Organization) è rivolto ai mercati di monitoraggio e di previsione in ambito meteorologico. I servizi metereologici e idrologici nazionali possono potenziare le proprie reti meteo nazionali grazie a soluzioni precise e affidabili. I mesonet regionali e gli istituti di ricerca miglioreranno le capacità locali di previsione e monitoraggio del clima, mentre le organizzazioni del settore privato negli ambiti dell'aviazione, dell'energia e dei servizi pubblici potranno ottimizzare le attività, garantire la sicurezza e prendere decisioni basate sui dati, utilizzando le informazioni meteo disponibili più precise possibili.

L'impegno di AEM per l'eccellenza nel monitoraggio meteo

AEM continua a dettare lo standard nel monitoraggio meteo e ambientale grazie all'offerta di soluzioni complete, dal design e installazione delle reti fino al software e alla manutenzione. Scelta con fiducia da agenzie governative, servizi meteorologici e comunità in tutto il mondo, AEM ha implementato migliaia di sistemi per la gestione di condizioni meteo avverse, incendi e rischio di inondazioni.

Il prodotto AWS Apex di AEM si integra in tutta fluidità con Elements® 360 di AEM, una potente applicazione a supporto del processo decisionale studiata per unificare e semplificare la condivisione dei dati, migliorare il coordinamento della risposta e garantire la sicurezza delle comunità in tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni sulla stazione meteo automatizzata di AEM conforme agli standard OMM e su soluzioni di monitoraggio meteo più ampie visitare il sito https://aem.eco.

Informazioni su AEM

AEM permette a leader tecnologici a livello globale di cooperare fra di loro per consentire alle comunità e alle imprese di sopravvivere e prosperare a fronte di rischi ambientali in continua crescita. Implementando reti di sensori intelligenti, gestendo un’infrastruttura di gestione dati scalabile e sicura e offrendo analisi di alto valore attraverso una suite di applicazioni per gli utenti finali, AEM serve come fonte essenziale di insight ambientali. Queste tecnologie consentono di ottenere risultati positivi, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale creando un mondo più sicuro. Per maggiori informazioni visitare https://aem.eco/.

Fonte: Business Wire

