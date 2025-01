Un importante studio clinico conferma la validità del sistema per esami di polisonnografia a casa basato su patch Onera in uno dei più grandi trial diagnostici sul sonno del decennio

Lo studio dimostra prestazioni paragonabili tra Onera Sleep Test System, un sistema senza fili basato su patch, e la polisonnografia realizzata in laboratorio per la stadiazione del sonno e il rilevamento degli eventi respiratori.

EINDHOVEN, Paesi Bassi: Onera Health, leader nella trasformazione della medicina e del monitoraggio remoto del sonno, oggi ha annunciato la pubblicazione di uno studio multicentrico di convalida del suo Onera Sleep Test System (STS) (sistema di esame del sonno) nel Journal of Clinical Sleep Medicine, la rivista ufficiale della American Academy of Sleep Medicine. Lo studio dimostra che le prestazioni del sistema di polisonnografia a casa su base patch Onera STS (hPSG) sono paragonabili al gold-standard nella polisonnografia in laboratorio (PSG) sia per la stadiazione del sonno che per il rilevamento di eventi respiratori.

Fonte: Business Wire

