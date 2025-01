Moody’s acquisirà CAPE Analytics, aggiungendo l'intelligence geospaziale sul rischio immobiliare basata sull'IA ai suoi modelli di rischio assicurativo leader del settore

NEW YORK: Moody’s Corporation (NYSE:MCO) oggi ha annunciato un accordo per rilevare CAPE Analytics, importante fornitore di intelligence geospaziale potenziata dall'intelligenza artificiale per proprietà immobiliari residenziali e commerciali. L'acquisizione abbinerà l'Intelligent Risk Platform di Moody’s, leader del settore, e la modellazione del rischio catastrofale per l'industria assicurativa con le analisi geospaziali su base IA all'avanguardia di CAPE, creando un sofisticato database immobiliare in grado di fornire informazioni immediate e specifiche sul rischio.

“I nostri clienti ci dicono sempre che cercano informazioni più precise e azionabili quando valutano una serie di rischi in continua evoluzione”, ha dichiarato Rob Fauber, Presidente e CEO di Moody’s.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita