TA annuncia il completamento dell'offerta pubblica di acquisto per Nexus AG

BOSTON e LONDRA: TA Associates (“TA” o la “Società”), importante società internazionale di capitale privato, ha annunciato che la sua holding, Project Neptune BidCo GmbH, ha completato con successo l'offerta pubblica di acquisto (l'“Offerta”) per rilevare tutte le azioni ordinarie in circolazione e i diritti di acquisto delle quote di Nexus AG (“Nexus”), una delle principali società europee di software nel settore e-health (sanità digitale). La transazione, effettuata in collaborazione con il CdA di Nexus, segna un traguardo significativo nel percorso di Nexus, posizionando la Società per la crescita e l'innovazione continue lontano da un ambiente di mercato azionario.

L'Offerta, avviata l'11 novembre 2024, per 70,00 Euro in contanti per azione, è stata completata entro la data prevista del 3 gennaio 2025, alla fine del periodo di accettazione supplementare.

Fonte: Business Wire

