LINCOTEK NOMINA IL NUOVO GROUP CHIEF FINANCIAL OFFICER

Vittorio Tavanti assumerà ad interim anche il ruolo di CIO

PARMA, Italia: Il Gruppo Lincotek– Solution Provider globale per i settori dell’Energia, dell’Aerospazio e dei Dispositivi Medici – ha annunciato questa settimana la nomina di Vittorio Tavanti come nuovo Group Chief Financial Officer.

Oltre alla sua nomina come CFO, Tavanti ricoprirà anche il ruolo ad interim di Chief Information Officer, una nuova posizione che sottolinea l'importanza strategica della tecnologia per il successo di Lincotek.

Con una carriera ventennale Tavanti porta con sé una vasta e comprovata esperienza avendo guidato la crescita strategica e l’operational excellence di svariate aziende, tra cui Siemens, General Electric Oil & Gas, Baker Huges e Schneider Electric. Più recentemente, Vittorio ha ricoperto il ruolo di Group Chief Financial Officer – Investor Relator e IT del gruppo italiano quotato in borsa Landi Renzo.

Il suo ingresso nell’Executive Leadership Team di Lincotek rappresenta un’importante risorsa chiave per il percorso evolutivo dell’azienda e contribuirà a rafforzare la business partnership nonché il mindset globale di Lincotek, che oggi opera tra Europa, Stati Uniti e Asia. Inoltre, Tavanti lavorerà per migliorare ulteriormente le aree di Amministrazione, Finanza e Controllo del gruppo.

Andrea Colombo, CEO di Lincotek Group, ha accolto con entusiasmo la nomina dichiarando:

“Sono lieto che Vittorio abbia deciso di unirsi a Lincotek in questo momento cruciale, mentre puntiamo ad aumentare ulteriormente crescita e innovazione a livello globale. Non solo Vittorio porterà un’enorme esperienza nelle nostre funzioni di Amministrazione, Finanza e Controllo, ma giocherà anche un ruolo fondamentale nel guidare la visione del gruppo, assicurando che si continui a fornire un supporto di eccellenza ai nostri clienti in tutto il mondo.”

Vittorio Tavanti ha commentato:

“Sono entusiasta di entrare a far parte di Lincotek, un’azienda dinamica fortemente dedicata al raggiungimento dell’eccellenza. Non vedo l’ora di collaborare con un team di leadership talentuoso per promuovere le performance finanziarie e supportare le iniziative di crescita, migliorando al contempo l’infrastruttura IT di Lincotek, che deve evolvere costantemente per affrontare le sfide e le priorità dell’azienda e dei nostri clienti.”

Lincotek – Lincotek è un Solution Provider globale nei settori dell’Energia, dell’Aerospazio e dei Dispositivi Medici, nonché un partner fidato per aziende di vari settori, leader nella produzione di apparecchiature per rivestimenti industriali e pioniere nel campo dell’ Additive Manufacturing. Il Gruppo, a conduzione familiare, conta 1.800 dipendenti e 18 stabilimenti – lincotek.com

Fonte: Business Wire

