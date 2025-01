Wolters Kluwer pubblica il primo "Future Ready Accountant", il rapporto che evidenzia le principali tendenze del settore fiscale e contabile a livello globale

Questo studio offre una visione approfondita e completa del settore fiscale e contabile e delle tendenze che stanno influenzando la professione a livello globale.

MINNEAPOLIS: Wolters Kluwer Tax and Accounting (TAA) presenta il suo primo studio globale, Future Ready Accountant, da oggi disponibile. Questo studio propone un'analisi approfondita del settore fiscale e contabile a livello globale, con un focus sui temi più importanti per la professione, come lo sviluppo tecnologico, l'impatto dell'intelligenza artificiale, la gestione dei talenti e le strategie di business.

Il Future Ready Accountant si basa sulle risposte di oltre 2.300 partecipanti da tutto il mondo, e offre una visione dello stato attuale del settore, delle sue sfide e della tecnologia che lo guida.

Jason Marx, CEO di Wolters Kluwer Tax & Accounting, ha commentato: "Il Future Ready Accountant offre una visione impareggiabile del panorama fiscale e contabile globale. I risultati indicano che, sebbene gli studi commercialisti siano desiderosi di sfruttare l'IA e altre tecnologie per aumentare l'efficienza, il coinvolgimento dei clienti resta fondamentale". Jason Marx ha aggiunto: "La nostra indagine globale rivela informazioni importanti su come gli studi, grandi e piccoli, si stiano adattando a un mondo digital-first. Al centro dell’indagine troviamo sfide importanti, come quella dell’evoluzione della normativa fiscale e della gestione delle aspettative dei clienti. Tuttavia, queste sfide generano anche opportunità di crescita e innovazione. I risultati dell'indagine mostrano come i progressi tecnologici, in particolare l'intelligenza artificiale, stiano stravolgendo e plasmando il futuro del settore fiscale e contabile."

Il Report globale propone edizioni esclusive per alcuni mercati: Stati Uniti, Canada, Europa e APAC, offrendo così approfondimenti e analisi specifiche per ogni area geografica, insieme alla più ampia analisi globale.

"Il rapporto non si limita a cogliere le tendenze globali, ma fornisce anche approfondimenti regionali, che consentono agli studi di adattare le proprie strategie alle specifiche esigenze del mercato", aggiunge Jason Marx. "Siamo nel bel mezzo di un cambiamento significativo nel nostro settore, questa approfondita indagine fornisce un’ampia gamma di conoscenze che consentiranno agli studi di affrontarlo con cognizione di causa."

I risultati principali del Future Ready Accountant

I risultati mostrano un'evoluzione dinamica all'interno della professione fiscale e contabile globale. Grazie all'adozione dell'intelligenza artificiale, alla trasformazione digitale e allo spostamento verso servizi di consulenza, gli studi si stanno posizionando per una crescita sostenibile. Sebbene persistano sfide quali la carenza di giovani talenti e la complessità normativa, gli investimenti in tecnologia e pianificazione strategica stanno consentendo agli studi professionali di adattarsi efficacemente. Modernizzare le attività con la tecnologia, offrire servizi di consulenza affidabili e promuovere lo sviluppo dei talenti rimarrà essenziale per gli studi che vogliono avere successo in un ambito sempre più competitivo e guidato dalla tecnologia.

Adozione dell'intelligenza artificiale in crescita

Prospettive positive sull'IA: il 57% dei commercialisti ritiene che i progressi dell'IA avranno un impatto significativo sul settore. Sebbene l'adozione di strumenti di IA generativa (GenAI) sia ancora nelle fasi iniziali, il sentimento generale è ampiamente positivo, con solo il 15% di opinioni negative.

Trend di acquisizione: Attualmente, il 27% degli studi utilizza la GenAI nei propri processi di lavoro e il 22% prevede di adottarla nei prossimi 12-18 mesi, segnando così una crescita continua nell’utilizzo dell'IA per l'automazione e l'efficienza.

Ostacoli all'adozione: Le preoccupazioni per la sicurezza dei dati, l'accuratezza e gli alti costi di implementazione rimangono i principali ostacoli. Solo il 25% degli studi ha stabilito linee guida per l’IA, ma questi tendono a vedere l'IA in modo più positivo (84%) rispetto alle aziende che non hanno fissato criteri (44%).

Differenze regionali: Gli studi europei e dell'APAC mostrano il maggior entusiasmo nei confronti dell'IA, mentre quelli canadesi si mostrano più neutrali o negativi.

Trasformazione digitale in pieno sviluppo

Integrazione tecnologica: Il 62% degli studi utilizza la tecnologia cloud e il 57% riferisce di una significativa integrazione tecnologica nei propri processi. Tra questi, gli studi con sistemi maggiormente integrati (75% o più) avranno più probabilità di registrare una significativa crescita dei ricavi.

Successo operativo: Gli studi con oltre il 75% di integrazione tecnologica hanno registrato una crescita dei ricavi del 78%, rispetto al 46% degli studi senza integrazione.

Spostamento verso i servizi di consulenza

Aumento dell'offerta di consulenza: L'83% degli studi include già servizi di consulenza come offerta principale o su richiesta, e un ulteriore 20% prevede di ampliare questi servizi.

Guidare la crescita: Gli studi in forte crescita hanno il 49% in più di probabilità di puntare sui servizi di consulenza, offrendo ai clienti analisi finanziarie strategiche come la pianificazione finanziaria, le previsioni e il reporting gestionale.

Colmare il fabbisogno di personale

La sfida principale: Attrarre e trattenere giovane personale qualificato è considerato uno dei problemi più urgenti dagli studi a livello globale, con il 41% che prevede un impatto significativo nei prossimi cinque anni.

Ruolo della tecnologia: l'80% degli studi concorda sul fatto che la tecnologia aiuta a ridurre il gap di talenti, e il 61% sottolinea la sua capacità di ridurre le attività più semplici e ripetitive, liberando il personale per concentrarsi su un lavoro più coinvolgente e ad alto valore.

Tendenze per la crescita

Relazione tra cloud e crescita: Gli studi in forte crescita hanno riferito di aver aumentato l'uso di soluzioni basate sul cloud, che favoriscono l'efficienza dello studio e la soddisfazione dei clienti. Oltre il 74% degli studi che utilizza tecnologie in cloud ha registrato una crescita della redditività.

Accedere al rapporto Future Ready Accountant

Gli interessati sono invitati a visitare il sito https://www.wolterskluwer.com/en/know/future-ready-accountant per accedere al rapporto Future Ready Accountant e ottenere informazioni sulle tendenze più importanti che caratterizzano il futuro del mondo fiscale e contabile.

