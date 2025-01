Mesmerise collaborerà con la Mayo Clinic per trasformare la formazione della forza lavoro nel settore sanitario e l’istruzione medica

NEW CANAAN, Connecticut: Mesmerise annuncia la creazione di NeuRealities, Inc., un’impresa trasformativa concepita per rivoluzionare la formazione per l’assistenza sanitaria e l’istruzione medica. Nel quadro di un accordo sul know-how stretto con la Mayo Clinic, la nuova impresa si propone di utilizzare le conoscenze attendibili e la competenza clinica ineguagliata della Mayo Clinic insieme ai progressi pionieristici compiuti da Mesmerise nel computing spaziale basato sull’IA per definire un nuovo standard di eccellenza in esperienze di apprendimento immersive.

NeuRealities mira a lanciare una piattaforma digitale basata su standard aperti che ridefinisca le modalità di apprendimento e formazione dei professionisti sanitari. Integrando umani digitali abilitati dall’IA iper-realistici, esperienze immersive adattative e contenuti dinamici su misura per singoli discenti, la piattaforma può colmare lacune critiche nell’istruzione medica.

Fonte: Business Wire

