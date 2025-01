Infobip riconosciuta come uno dei principali fornitori CPaaS nel rapporto CPaaS MetriRank di Metrigy

Il rapporto segnala la leadership di Infobip nel settore CPaaS per il secondo anno consecutivo

VODNJAN, Croazia: La piattaforma di comunicazione globale Infobip si è classificata come il secondo fornitore con il punteggio più alto di Communications Platform as a Service (CPaaS) nell'ultimo report CPaaS MetriRank pubblicato dalla società di analisi Metrigy. Infobip si distingue per il suo straordinario mix di prodotti e per gli eccellenti punteggi di customer sentiment e successo aziendale dei clienti, confermando il suo status di leader nel settore CPaaS.

Il report MetriRank CPaaS del 2004 stila una classifica dei principali attori per quota di mercato nel settore globale CPaaS, confrontando dati finanziari, slancio delle quote di mercato, mix di prodotti, sentiment dei clienti e successo aziendale dei clienti.

Fonte: Business Wire

