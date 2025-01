Kymeta dà il benvenuto a due leader di settore nel suo comitato consultivo

REDMOND, Washington: Kymeta (www.kymetacorp.com), la società leader mondiale nelle antenne satellitari a pannello piatto, oggi ha annunciato l'arrivo nel Comitato consultivo di due nuovi consulenti, James Geurts ed Elizabeth Kimber.

L'onorevole James Geurts, conosciuto ai più come Hondo, vanta un'esperienza più che trentennale come dirigente nel settore della sicurezza nazionale, tra cui il ruolo di sottosegretario della marina, la seconda mansione civile più alta del Dipartimento, responsabile dell'efficacia delle operazioni commerciali globali della Marina e del team del Corpo dei Marines degli Stati Uniti. Dal 2017 al 2021, dopo la sua nomina presidenziale e la conferma unanime del Senato, è stato vicesegretario della Marina per la Ricerca, lo Sviluppo e l'Acquisizione.

Fonte: Business Wire

