illumynt, una società CNE Direct, annuncia la promozione di Jörg Herbarth a COO

BURLINGTON, Mass.: illumynt, una società CNE Direct, è lieta di annunciare la promozione di Jörg Herbarth a Chief Operating Officer (COO).

Jörg è entrato in illumynt nel giugno 2022, ricoprendo diversi incarichi dirigenziali nella società. Nel suo nuovo ruolo, Jörg si concentrerà sul rafforzamento della posizione di illumynt come leader del mercato nei servizi di IT Asset Disposition per il settore del computing e dell'intelligenza artificiale (IA). Il neo direttore delle operazioni ha inoltre guidato gli sforzi di ampliamento delle soluzioni di catena di fornitura di illumynt per gli OEM.

Con il suo approccio incentrato sul cliente, Jörg promuoverà le iniziative strategiche di illumynt, utilizzando i dati e l'automazione dei processi, basati sull'IA, per massimizzare la sostenibilità, la sicurezza e il valore per i nostri clienti.

Diamo il benvenuto alla leadership di Jörg mentre continuiamo a innovare e fornire soluzioni eccezionali ai nostri partner e clienti di tutto il mondo.

Fonte: Business Wire

