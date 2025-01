Alphemy Capital nomina Barry Schachter in qualità di Head of Portfolio Risk Management

GINEVRA, Svizzera: Alphemy Capital S.A. ("Alphemy Capital"), società leader nella gestione degli investimenti in asset digitali e blockchain, ha nominato Barry Schachter Head of Portfolio Risk Management.

Schachter è entrato formalmente a far parte della società nel gennaio 2025 dopo aver ricoperto per nove mesi il ruolo di Risk Management Advisor, durante i quali ha lavorato a stretto contatto con il team di investimento per lo sviluppo di nuovi strumenti e analisi per migliorare il quadro di gestione del rischio esistente di Alphemy Capital.

Schachter vanta oltre 20 anni di esperienza in ruoli apicali di gestione del rischio presso i principali hedge fund, tra cui Caxton, SAC, Balyasny e Moore. Veterano del settore degli investimenti, ha contribuito in modo determinante alla progettazione, all'implementazione e alla guida delle funzioni di gestione del rischio in diverse società, per alcune delle quali in qualità di membro del team di pre-lancio.

Fonte: Business Wire

