Dfns si aggiudica 16 milioni di dollari per espandere la sua infrastruttura dei wallet crypto dedicati al comparto finanziario

PARIGI: Dfns, la piattaforma wallet-as-a-service leader nel settore degli asset in criptovalute, ha chiuso con successo un round di serie A del valore di 16 milioni di dollari USA guidato da Further Ventures, il ramo di venture capital di ADQ, il maggior fondo sovrano di Abu Dhabi. Questo round ha visto la partecipazione anche di investitori storici del calibro di White Star Capital, Hashed, Semantic, Techstars e Bpifrance, oltre a nuovi finanziatori come Motive Partners, Wintermute e Motier Ventures.

L'attenzione che abbiamo posto al livello istituzionale ha dato i suoi frutti

Due anni fa Dfns ha compiuto una mossa strategica di up-market focalizzandosi principalmente sui clienti istituzionali. La visione dell'azienda è rimasta ben salda: gli investitori istituzionali fanno la parte del leone in termini di liquidità globale e detengono quindi la chiave per stimolare l'adozione delle criptovalute.

