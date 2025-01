Verimatrix annuncia il rilascio di DVB ReAccess, una soluzione CAS retrofit over-the-air

DVB Access di Verimatrix completa con successo l'audit Farncombe Security® di Cartesian

AIX-EN-PROVENCE, Francia, e SAN DIEGO: Verimatrix, (Euronext Paris: VMX, FR0010291245), il leader nelle soluzioni per la sicurezza orientate alle persone e alla base del moderno mondo connesso, oggi ha annunciato la disponibilità generale delle sue nuove soluzioni DVB ReAccess, che fungono da sistema di accesso condizionale (CAS) over-the-air (OTA) con una potenza senza confronti. La soluzione fornisce agli utenti anche una maggiore serenità grazie al recente completamento dell'audit Farncombe Security® di Cartesian.

DVB ReAccess risponde a una sfida importante per le reti unidirezionali, come i fornitori dei servizi di trasmissioni satellitari che non dispongono di handshake bidirezionali per identificare e autenticare i dispositivi client autorizzati a decrittografare il contenuto.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita