AWS lancia una regione di infrastruttura in Messico

La AWS Mexico (Central) Region dà ai clienti più scelta per eseguire carichi di lavoro e archiviare dati in modo sicuro in Messico mentre serve gli utenti finali con latenza ancora più bassa

AWS prevede di investire oltre 5 mld di dollari e di supportare una media di oltre 7.000 posti di lavoro equivalenti a tempo pieno all’anno in Messico, aggiungendo circa 10 mld di dollari al PIL del Messico

AWS sta lanciando un AWS InCommunities Fund da 300.000 dollari a sostegno di progetti per le comunità locali

I clienti attivi in Messico comprendono BBVA, Becle, Digital@FEMSA, Grupo Lala, Grupo Salinas, Hospital Angeles, Jüsto, Konfio, Laureate Education, the National Autonomous University of Mexico, SkyAlert, gli stati di Guanajuato, Jalisco e Michoacan, Stori, e molti altri che passano all'innovazione con AWS

SEATTLE: Amazon Web Services (AWS), una società del gruppo Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), oggi ha annunciato il lancio della AWS Mexico (Central) Region.

