Tax Systems lancia la soluzione di SaaS basata su intelligenza artificiale per la conformità e la reportistica globali di Pillar Two

Il software sicuro e scalabile assicura che le aziende siano pronte ad affrontare le sfide odierne e future delle normative Pillar Two dell'OCSE

LONDRA: Tax Systems, il fornitore globale di SaaS (software as a service) per la conformità fiscale, oggi ha annunciato la disponibilità di Pillar2, soluzione intuitiva per eliminare il rischio e semplificare la conformità ai regolamenti fiscali globali Pillar Two dell'OCSE. Progettato per le aziende che operano in varie giurisdizioni - Pillar2 farà risparmiare tempo prezioso alle aziende, riducendo il rischio di errori, in modo che possano attivare in modo economico la reportistica di Pillar Two e soddisfare con fiducia i requisiti di conformità.

Pillar2 si integra senza soluzione di continuità con le applicazioni di fornitura e reportistica, diverse tra Paesi, su TaxSuite - la piattaforma modulare di Tax Systems per la conformità fiscale internazionale.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita