Cyble inserita nell’elenco Extended Threat Intelligence Service Providers per il primo trimestre 2025

CUPERTINO, California: Cyble, una delle principali imprese internazionali nello sviluppo di soluzioni per la cybersecurity, è stata inserita nell’elenco delle aziende degne di nota nel report Forrester sugli Extended Threat Intelligence Service Providers (ETISP). Questo riconoscimento sottolinea le capacità di innovazione e leadership di Cyble nell’offrire dati sulle minacce utili a fini decisionali, che mettono in grado le aziende di prevenire le minacce informatiche in costante evoluzione.

Il report Forrester evidenza il ruolo cruciale delle imprese di servizi per intelligence estesa sulle minacce nel consentire alle aziende di proteggere la reputazione del brand, migliorare la gestione del rischio e facilitare i processi decisionali strategici.

“Questo riconoscimento sottolinea la nostra mission – creare soluzioni innovative di intelligence sulle minacce che mettano in grado le aziende di mitigare i rischi e di prendere decisioni strategiche basate su dati concreti”, spiega Beenu Arora, Ceo e cofondatore di Cyble.”

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita