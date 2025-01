Fluence ottiene il riconoscimento Cultivation Technology of the Year al 2024 Emjays

Fluence era stata riconosciuta Lighting Company of the Year al programma inaugurale Emjays nel 2023

AUSTIN, Texas e EINDHOVEN, Paesi Bassi: Fluence, una delle principali imprese nello sviluppo di soluzioni per l’illuminazione a LED efficiente in relazione al consumo di energia per la produzione di canapa indiana in ambito commerciale, ha ottenuto per il secondo anno consecutivo il riconoscimento Emjays International Cannabis Cultivation Technology of the Year in occasione del MJBizCon 2024.

EMJAYS è una collaborazione tra i produttori di premiati eventi Farechild Events e MJBizCon, la più grande entità per i media e fiere commerciali nel settore della canapa indiana. Il programma premia aziende di prestigio e innovatori in oltre 20 categorie commerciali ausiliarie di tale settore. Fluence era stata nominata Lighting Company of the Year all’evento inaugurale del programma nel 2023.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita