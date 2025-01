Tecnotree inclusa nell'Hype Cycle™ 2024 di Gartner® per l'esperienza del cliente e la monetizzazione nel settore delle comunicazioni

ESPOO, Finlandia: Tecnotree, leader mondiale nella fornitura di sistemi di supporto alle imprese digitali (BSS) e di soluzioni innovative, è entusiasta di annunciare la sua inclusione nell'Hype Cycle 2024 di Gartner per l'esperienza del cliente e la monetizzazione nel settore delle comunicazioni. Riteniamo che questo riconoscimento sottolinei il ruolo pionieristico di Tecnotree nel fornire piattaforme per la gestione dell'ecosistema dei partner, IA per le interazioni con i clienti di CSP e mercati digitali di CSP.

L'Hype Cycle di Gartner è una guida affidabile per valutare la maturità e l'adozione delle tecnologie innovative nel settore delle comunicazioni.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita