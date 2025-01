Pure Lithium e Saint-Gobain Ceramics stringono un accordo di sviluppo congiunto volto ad accelerare la produzione di membrane selettive agli ioni di litio in relazione all’estrazione di metalli e ad applicazioni relative a batterie

BOSTON: Pure Lithium Corporation, un’azienda tecnologica con sede a Boston impegnata nel settore delle batterie al litio-metallo, annuncia la sigla di un accordo di sviluppo congiunto con Saint-Gobain Ceramics – una delle principali imprese internazionali nel settore dei materiali ceramici speciali – finalizzato ad accelerare la produzione di membrane idrorepellenti e selettive agli ioni di litio con brevetto Pure Lithium in corso di registrazione, per la produzione di anodi metallici in litio a partire da soluzioni saline.

Inoltre Pure Lithium ha inventato una membrana conduttiva al litio flessibile per applicazioni di batterie litio-metallo di nuova generazione, che servirà sia da elettrolito solido sia da separatore in tali batterie.

Fonte: Business Wire

