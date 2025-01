The smarter E Europe: miliardi risparmiati con la ricarica bidirezionale

MONACO e PFORZHEIM, Germania: Le auto elettriche dotate di tecnologia di ricarica bidirezionale sono in grado di immagazzinare elettricità e restituirla alla rete secondo la necessità. Un nuovo studio condotto da Transport & Environment (T&E) dimostra che questa tecnologia potrebbe far risparmiare miliardi ottimizzando l'utilizzo della capacità generativa, riducendo la decurtazione e diminuendo il consumo di carburante. La ricarica bidirezionale (BiDi) potrebbe quindi rappresentare una svolta tecnologica ed economica in Europa, ma occorrono chiare condizioni nel quadro normativo. Senza di esse, il potenziale rimarrà inutilizzato. In risposta a questi sviluppi, la più grande alleanza europea di fiere dell'industria energetica, The smarter E Europe, sta dedicando un evento speciale per evidenziare le opportunità e le sfide per i settori energetico e della mobilità.

Fonte: Business Wire

