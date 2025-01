Diligent annuncia l’imminente lancio di Market Insights Reporting, basato sulla tecnologia S&P Global Market Intelligence e pensato per dare ad amministratori e altri dirigenti dati approfonditi sul rischio e finanziari ineguagliati

I nuovi report presentano confronti di mercato e dati finanziari chiave per amministratori, direttori finanziari e legali e altri alti dirigenti, gettando luce sui rischi per gli investitori

NEW YORK: Diligent, una delle principali imprese SaaS nel settore GRC (governo d’impresa, gestione del rischio e compliance), oggi ha annunciato che sta collaborando con il business Market Intelligence di S&P Global per lanciare Diligent Market Insights Reporting. Sulla base dei dati S&P Capital IQ Pro, i report così generati offrono ad amministratori e alti dirigenti dati tempestivi e contestualizzati sul mercato finanziario globale e sulla performance di altri specialisti – tendenze del mercato, consenso degli analisti, sviluppi di altri esperti e analisi del settore – per essere in anticipo sul mercato e prevenire i rischi per gli investitori.

Fonte: Business Wire

