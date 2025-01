NEURA Robotics raccoglie 120 mln di euro con un ciclo di finanziamento di serie ‘B’ per portare avanti la visione della robotica umanoide e cognitiva

METZINGEN, Germania: NEURA Robotics, pioniere della robotica cognitiva e l’unica azienda tedesca dedicata allo sviluppo della robotica umanoide, oggi ha annunciato di avere raccolto 120 milioni di euro con un ciclo di finanziamento di serie ‘B’. Questo sostanziale investimento sottolinea il ruolo chiave di NEURA Robotics nel campo della robotica cognitiva, mostrando come sia posizionata in modo unico per guidare il settore della robotica in Europa e diventare uno dei protagonisti in tale settore a livello globale, insieme a player quali gli Stati Uniti e la Cina.

Il ciclo di finanziamento è stato guidato da Lingotto Investment Management con la partecipazion di BlueCrest Capital Management, Volvo Cars Tech Fund, InterAlpen Partners, Vsquared Ventures, HV Capital, Delta Electronics, C4 Ventures, L-Bank, il fondatore David Reger e altri investitori.

Fondata nel 2019, NEURA Robotics è diventata rapidamente una delle principali realtà internazionali nella robotica umanoide e cognitiva, creando robot in grado di lavorare in modo integrato con le persone in vari settori – produzione, logistica e sanitario. Grazie alla sua esclusiva tecnologia dei sensori e all’integrazione con l’IA, NEURA Robotics ha sviluppato il primo robot collaborativo (“cobot”) cognitivo del mercato e ora è all’avanguardia nello sviluppo di robot umanoidi pronti per l’immissione sul mercato.

Nel solo anno scorso NEURA ha raddoppiato il numero di dipendenti, a oltre 300, e ha realizzato una notevole crescita dei ricavi, decuplicandoli. Sotto la leadership del fondatore e Ceo David Reger, NEURA Robotics ha già ottenuto uno straordinario elenco di ordini, del valore di un miliardo di euro.

David Reger, fondatore e Ceo di NEURA Robotics: “Si prevede che la robotica cognitiva si diffonderà più degli smartphone. Sono orgoglioso che NEURA sia stata la prima azienda a realizzare un robot cognitivo adatto in ambito commerciale e che rimanga l’unica impresa tedesca dedicata allo sviluppo della robotica umanoide. Questo investimento mostra la fiducia che gli investitori hanno in noi e nel promuovere la robotica avanzata in Europa”.

Nikhil Srinivasan, Managing Partner di Lingotto Horizon: “Siamo orgogliosi di investire NEURA Robotics appoggiandone così il visionario fondatore David Reger. L’eccezionale know-how e le capacità di innovazione dirompente di NEURA stanno trasformando la robotica sia industriale che pensata per i consumatori. Con capacità IA fenomenali, una traiettoria di crescita straordinaria e un elenco di ordini del valore di un miliardo di dollari, NEURA è sul binario giusto per poter diventare un’azienda multimiliardaria e una delle principali imprese mondiali dedicate alla robotica”.

Il testo completo del comunicato stampa può essere scaricato da: https://neura-robotics.com/neura-robotics-secures-euro-120-million-series-b

Immagini per la stampa possono essere scaricate da: https://neurarobotics.px.media/share/1721375791F4a2Z37ppl6LHi

Informazioni su NEURA Robotics

www.neura-robotics.com

Fonte: Business Wire

