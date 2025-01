EcoOnline celebra la collaborazione di lunga data con Menzies Aviation, promuovendo la cultura della sicurezza in tutto il mondo

TORONTO e LONDRA: EcoOnline è orgogliosa di celebrare il continuo successo della sua collaborazione con Menzies Aviation, il partner principale dei servizi agli aeroporti e alle linee aeree del mondo. Dal 2019, EcoOnline ha avuto un ruolo fondamentale nel potenziamento del sistema MORSE (Menzies Operating Responsibly, Safely and Efficiently, Menzies opera in modo responsabile, sicuro ed efficiente) della società, promuovendo la cultura della sicurezza e della conformità in tutta la rete globale della società.

Con una presenza in oltre 295 aeroporti in più di 65 Paesi, Menzies Aviation opera in ambienti ad alto rischio, nei quali la sicurezza fa parte del suo DNA. Come commenta Malcolm Rae, Responsabile dei dati e sistemi di rischio in Menzies, “Il nostro impatto sulla sicurezza inizia nel momento in cui i passeggeri entrano in aeroporto e continua fino all'uscita. La sicurezza è qualcosa che viviamo e respiriamo ogni giorno, non solo nel team degli addetti al rischio e alla sicurezza, ma anche tra tutti i nostri dipendenti, dove viene presa estremamente sul serio”.

Fonte: Business Wire

