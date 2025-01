UC&C Summit 2025: Wildix svela innovazioni in materia di IA e progressi della crescita verticale nelle comunicazioni unificate

L'evento ha messo in evidenza la piattaforma WMS 7 di Wildix e le innovative soluzioni di IA quali catalizzatori per la trasformazione di UC&C, ambienti di lavoro e successo dei partner

TALLINN, Estonia: Wildix, leader globale nel settore di Unified Communications and Collaboration (UC&C) alimentate dall'intelligenza artificiale, ha concluso il 15 gennaio il suo UC&C Summit annuale, che ha consentito a migliaia di partner e leader del settore in tutto il mondo di entrare in contatto. Durante l'evento virtuale sono state presentate strategie per affrontare l'evoluzione del mercato dei luoghi di lavoro e delle UC&C, ponendo l'accento sull'innovazione guidata dall'IA, sulla crescita dei mercati verticali e sull'approccio di Wildix orientato al canale.

Uno dei momenti salienti del Summit è stata la presentazione di WMS 7, la piattaforma UC&C di nuova generazione di Wildix. Sviluppata per la gestione di sistemi frammentati e delle crescenti sfide alla sicurezza, WMS 7 integra la trascrizione in tempo reale, la sintesi intelligente e un motore di chat migliorato alimentato dall'IA, che consentono di ottimizzare la comunicazione e aumentare l'efficienza operativa.

"Ogni annuncio, prodotto o progetto che presentiamo ha un unico obiettivo: permettere ai nostri partner e ai loro clienti di raggiungere il successo", ha affermato Steve Osler, CEO, Wildix."Con le funzionalità avanzate di trascrizione e sintesi di WMS 7, le soluzioni di vendita intelligente di x-bees e gli strumenti di vendita al dettaglio trasformativi di x-hoppers, stiamo fornendo ai partner strumenti per far crescere le loro attività grazie a soluzioni che rispondono alle sfide dell'odierno luogo di lavoro."

Annunci chiave al Summit Wildix 2025

Lancio di WMS 7 : con IA incorporata, è la piattaforma UC&C più avanzata del settore e offre trascrizione in tempo reale, strumenti di sintesi intelligenti e un motore di chat potenziato, che consente di gestire le principali sfide della comunicazione moderna.

: con IA incorporata, è la piattaforma UC&C più avanzata del settore e offre trascrizione in tempo reale, strumenti di sintesi intelligenti e un motore di chat potenziato, che consente di gestire le principali sfide della comunicazione moderna. x-bees – potenziamento di Sales Intelligence : i nuovi chatbot e i bot vocali di x-bees consentono il self-service, automatizzano i flussi di lavoro dei clienti e dei team e forniscono informazioni in tempo reale. Grazie a funzioni come l'analisi del sentiment e l'integrazione con Salesforce, x-bees produce risultati misurabili, come dimostra la crescita del 30% del fatturato ricorrente mensile (MRR) di Make.Contact.

: i nuovi chatbot e i bot vocali di x-bees consentono il self-service, automatizzano i flussi di lavoro dei clienti e dei team e forniscono informazioni in tempo reale. Grazie a funzioni come l'analisi del sentiment e l'integrazione con Salesforce, x-bees produce risultati misurabili, come dimostra la crescita del 30% del fatturato ricorrente mensile (MRR) di Make.Contact. Iniziative Channel-First: Wildix ha rafforzato la sua strategia a canale unico con iniziative come il Sales Elevate Lab, una serie di incentivi da 1 milione di dollari e un team di Sales Engineering ampliato.

Wildix ha rafforzato la sua strategia a canale unico con iniziative come il Sales Elevate Lab, una serie di incentivi da 1 milione di dollari e un team di Sales Engineering ampliato. Dispositivi DECT W-AIR: sono stati introdotti nuovi modelli DECT specializzati per settori come quello sanitario e manifatturiero.

sono stati introdotti nuovi modelli DECT specializzati per settori come quello sanitario e manifatturiero. x-hoppers: rivoluzione nelle operazioni di retail: gli aggiornamenti di x-hoppers includono il rilevamento dei furti, la gestione delle linee e gli avvisi di sicurezza gestiti dall'IA. Come sottolineato da House of Spells a Londra, queste innovazioni hanno ridotto la media dei furti da 4 episodi settimanali ad appena 1-1,5, migliorando notevolmente l'esperienza dei clienti e l'efficienza operativa.

Il summit ha inoltre celebrato i successi reali ottenuti grazie alle soluzioni Wildix e alla strategia di canale al 100%. Stiebel Eltron France, un'azienda produttrice di riscaldamenti centralizzati, ha risolto problemi di sicurezza critici utilizzando la piattaforma Wildix.

"Wildix ha trasformato il nostro approccio alla comunicazione e alla sicurezza", ha dichiarato Dennis Dick, IT Manager, Stiebel Eltron, Francia. "Garantisce operazioni fluide mentre affrontiamo delle sfide reali."

Con il mercato UCaaS che si prevede raggiungerà i 240,17 miliardi di dollari entro il 2030, Wildix continua a impegnarsi a fornire ai partner e ai loro clienti strumenti avanzati e soluzioni verticalizzate per prosperare in uno scenario dinamico. Dalle funzionalità IA di WMS 7 a x-bees e x-hoppers, Wildix consente ai suoi partner di essere leader con innovazione e risultati misurabili.

Guarda di nuovo QUI i momenti principali.

Informazioni su Wildix:

Wildix è un leader mondiale nel settore delle Unified Communications as a Service (UCaaS) e fornisce integrazioni di telefonia, videoconferenze e chat di gruppo con funzionalità potenziate dall'IA. La sua soluzione verticale, x-hoppers, consente ai lavoratori in prima linea di offrire esperienze di livello superiore ai clienti. Per ulteriori informazioni, visitare il sito wildix.com.

