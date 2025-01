Vespa.ai annuncia guadagni significativi in termini di performance rispetto a Elasticsearch in un nuovo benchmark

Vespa offre contenimenti dei costi dell’infrastruttura 5 volte più alti grazie a un’efficienza delle query ineguagliata in varie tipologie di ricerca – ibrida, vettoriale e lessicale

TRONDHEIM, Norvegia: Vespa.ai, impresa che sviluppa una delle principali piattaforme per la creazione e implementazione di applicazioni IA in tempo reale e su grande scala basate sui big data, ha pubblicato un report su un nuovo benchmark che ne mostra le prestazioni, la scalabilità e l’efficienza superiori rispetto a Elasticsearch. Lo studio, completo e riproducibile, ha provato entrambi i sistemi di un’applicazione di ricerca nel settore dell’e-commerce utilizzando un set di dati basato su un milione di prodotti, valutando operazioni di scrittura (immissione e aggiornamento di documenti) e varie strategie per le interrogazioni: corrispondenza lessicale, similarità vettoriale e approcci ibridi.

Questa esperienza è stata condivisa da Vinted.com – una delle principali piattaforme per articoli di seconda mano.

Fonte: Business Wire

