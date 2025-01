Brightcove ottiene la principale certificazione per la sicurezza ISO, rafforzando l’impegno verso la sicurezza dei dati dei clienti

La rinomata certificazione differenzia Brightcove e la sua premiata piattaforma intelligente di coinvolgimento video, garantendo sicurezza di altissimo livello per i clienti in tutto il mondo

BOSTON: Brightcove (NASDAQ: BCOV), l’azienda che sviluppa la tecnologia di streaming più affidabile al mondo, oggi ha annunciato di avere conseguito la certificazione ISO/IEC 27001. Questa norma rinomata a livello internazionale conferma la decisione presa da Brightcove di garantire il più alto livello di gestione della sicurezza dei dati sia per l’azienda stessa sia per i clienti in tutto il mondo in vari settori – media, industriale, tecnologico, retail, servizi finanziari e alberghiero.

La certificazione ISO/IEC 27001 porta avanti l’accurato approccio di Brightcove alla sicurezza dei dati; per ottenerla occorre soddisfare standard rigorosi che specificano come le aziende devono gestire e proteggere una risorsa preziosa come i dati.

