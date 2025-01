Coolbrook inserita nell’elenco 2025 Global Cleantech 100    

2025: l’anno che ricorderemo perché le barriere si sono indebolite

SAN FRANCISCO: Coolbrook, un’impresa di ingegneria e tecnologia trasformativa, è stata inserita nell’elenco Cleantech Groups 2025 Global Cleantech 100. In questo elenco, compilato annualmente e ora alla 16esima edizione, figurano le aziende private nel settore delle tecnologie ecologiche più promettenti e che stanno apportando contributi significativi all’innovazione sostenibile.

Il report gratuito presenta innovatori che portano avanti tecnologie e modelli aziendali rivoluzionari per consentirci di intervenire sulla crisi ambientale e climatica sempre più grave.

Il tema delle tecnologie ecologiche è ben posizionato per il conseguimento di pietre miliari nel 2025 mentre le forze del mercato s’intensificano e l’innovazione accelera. Tendenze continue dal 2024 – incertezze politiche, innovativi progetti primi nel loro genere e lo straordinario aumento della domanda di tecnologie per l’adattamento climatico – metteranno in rilievo l’importanza delle dinamiche economiche dei progetti e dei prodotti.

Fonte: Business Wire

